I benefici della zucca sugli occhi

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) La stagioneè arrivata e con essa tutti i rituali e le tradizioni a cui è legata. La più nota è quella di “dolcetto o scherzetto” ad Halloween, ma fin dall’antichità molti altri riti e leggende ruotano intorno a questo ortaggio. Nei conventi veniva usata per scacciare i pensieri impuri, in diverse tribù africane, invece, come elemento di purificazione; i greci la consideravano un anafrodisiaco, cioè qualcosa che inibiva il desiderio sessuale, e in altre parti del mondo era ritenuta un simbolo di denaro (se volevi avere soldi non dovevi mangiare zucche!). Ma al di là del simbolismo, laè nota per le sue grandi proprietà nutrizionali e per i suoi numerosi usi in cucina. È un alimento ricco di vitamine e minerali che offre moltiper la salute, ma secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una ...