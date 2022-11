“GF Vip 7” | Oriana Marzoli in lacrime | il violento sfogo sconvolge i fan

Leggi su tvzap

(Di domenica 27 novembre 2022) News tv. “GF Vip 7“,in: lonotturnoi fan. La famosa modella venezuelana non sta attraversando un bel momento all’interno della casa del noto reality di Canale 5. D’altra parte fin dal suo ingresso ci sono stati attriti con Antonella Fiordelisi, anche se in seguito le due sono diventate amiche. Poi lo scontro con Edoardo Tavassi che l’ha accusata di voler trovare un fidanzato a tutti i costi per far parlare di sé. E per finire sullo stato d’animo della 30enne di Caracas c’è anche quanto accaduto con Antonino Spinalbese. Che dire? La donna non sembra trovare pace e per questo si è lasciata andare ad un lungoche ha preoccupato i fan.Leggi anche –> “GF Vip 7”, Charlie Gnocchi richiamato per delle frasi spinte su ...