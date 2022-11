E’ un’Accademia a forza dieci | al ‘Rampone’ sconfitto il Colleferro 3-0

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorna subito alla vittoria l’Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato alla Palestra Rampone il Volley(LT) con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-17, 25-18) nell’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Un successo largo e mai in discussione per il sestetto giallorosso che, contro il fanalino di coda del torneo, ha sfruttato l’occasione di lasciarsi alle spalle lo stop di sabato scorso al tie break con Pontecagnano e dare nuovamente respiro alla classifica. Solo all’inizio del match la squadra ha tardato ad entrare in partita, rincorrendo l’avversario fino al 12-14. Da quel momento solo Accademia, con il lunghissimo turno al servizio di Diago Silva (nove punti in battuta per lei in partita!) che ha accompagnato le padrone di casa fino alla vittoria del primo set con un parziale di 13-0. Netti i parziali ...