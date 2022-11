(Di domenica 27 novembre 2022) Ha solo 16 anni, è italiana (pur non gareggiando per il nostro paese), ed è soprannominata “Speed Girl“: ladel team albaneseè la più, negli ultimi vent’anni, atra le prime trenta nel gigante di unadel. Prima volta per lei, e già con un risultato da record, anche se la ragazza assicura, è stato soprattutto un divertimento gareggiare a questi livelli. Scopriamo qualcosa in più su, già seguitissima sui social, un orgoglio dello sci, anche un po’ nostrano. Il trionfo diLa chiamano “Speed Girl”, e la velocità è davvero il suo punto forte:ha gareggiato, piazzandosi alla posizione numero 17, nel suo ...

DiLei

Daniela Ceccarelli e e la figliaColturiColturi e perché non gareggia per l'Italia. Classe 2006 ,Colturi arriva ai campionati del mondo di sci a soli 16 anni, già con grandi ...Sono Elena Pavoncello (violino), Sofia Bandini (violino), Carlotta Libonati (viola) e... a rafforzare la conoscenza disegue gli eventi proposti e trasformare il luogo degli spettacoli in ... Chi è Lara Colturi, la sciatrice più giovane a qualificarsi per la Coppa del Mondo Tra le più giovani di sempre a gareggiare in una Coppa del Mondo, Lara è nata in Italia ma gareggia per la nazionale albanese, scopriamo perché ...Per Chianini nel Mondo abbiamo intervistato Lara Insero, fondatrice dell'associazione di volontariato Mera Dil onlus, attiva in India.