Benitez | Napoli? Società fortissima e bravissimo allenatore Credo vinceranno lo Scudetto' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 27 novembre 2022) Rafa, exdel, presente in mixed zone all'Allianz Stadium per partecipare ad una tavola rotonda avente come tema ‘’Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?'', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Con questa Next Gen giocatori vogliono continuare nella stessa, hanno più possibilità di arrivare in Serie A o nella Liga. -afferma- E' molto positivo per i giovani e per il livello del calcio in generale". Un commento sul suo? "Non è la mia squadra, ma mi piacerebbe perché Spalletti sta facendo molto bene. Stanno giocando bene, un bel calcio, ma anche vincente. -proseguecome riportatto da TuttoMercatoWeb - Giocare bene e vincere è quello che tutti vogliono fare. E l'ho detto a ...