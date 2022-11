Ballando con le stelle 2022 si sposta al venerdì | 3 puntate con date e orari diversi

(Di domenica 27 novembre 2022)con lecambia collocazione nel palinsesto di Rai 1. E anche Canale 5 prende delle decisioni diverse, dopo i vari cambiamenti nella programmazione. Il Grande Fratello VIP 7 infatti, torna da questa settimana, con due appuntamenti settimanali. Si andrà in onda al lunedì sera ed eccezionalmente al sabato. Alfonso Signorini e i vipponi, faranno compagnia al pubblico di Canale 5, al sabato sera, si parte il 3 dicembrecon la prima puntata del prime time del sabato. E poi si andrà in onda al sabato sera anche il 10 dicembre. Una mossa molto convincente quella di Mediaset, visto che su Rai 1, non ci saràcon le. La Rai ha infatti deciso di fare delle variazioni al palinsesto come ha confermato anche Milly Carlucci nella diretta del 26 novembre del programma del sabato ...

