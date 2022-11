Alessandro Gassmann nel trailer e nel poster de Il mio nome è vendetta

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 27 novembre 2022) , il film diretto da Cosimo Gomez in arrivo su Netflix: nel cast anche Ginevra Francesconi e Remo Girone Diffusi ilufficiale e ildi Il mio, il film diretto da Cosimo Gomez, prodotto da Colorado Film, in arrivo solo su Netflix dal 30 novembre, con protagonista un inedito e sorprendente. L’attore veste i panni di Santo, un ex sicario della criminalità organizzata, che dopo aver vissuto nell’ombra per anni in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige, è alla ricerca diinsieme alla figlia Sofia, interpretata da Ginevra Francesconi. Il mioLa storia Sofia è una tranquilla teenager che passa il suo tempo tra partite di hockey, di ...