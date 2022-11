Violenza su donne | Ciriani | ' attacchi a Meloni esempio di ipocrisia e strumentalizzazione'

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto oggi al corteo contro lasullecon manifestanti che hanno insultato, anche in modo violento, con cori e striscioni il primo presidente del Consiglio donna in Italia è unperfetto die dipolitica. Solidarietà e vicinanza a Giorgiae ci aspettiamo che arrivino da ogni parte politica”. Lo afferma Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

