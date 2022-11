Umberto Eco | la classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 novembre 2022) Benvenuti nel nostro spazio dedicato alla nostradeipiù. Parleremo di narrativa e saggistica italiana e straniera. Nel nostro numero di oggi spiccano i nomi diEco, John Grisham e Gianrico Carofiglio. Scopri la nostracompleta Prima di parlare diEco, John Grisham e Gianrico Carofiglio scopriamo il decimo postonostradeipiù. Questa posizione è occupata da “Aspettando il Natale. 24 storie in giro per il mondo” di Vincent Villeminot e Carine Sanson. È un libro per i più piccoli con tante storie su Babbo Natale impegnato in diverse ...