Tozzi | Ischia? I cambiamenti climatici c' entrano ma tutto il resto è colpa nostra

(Di sabato 26 novembre 2022) AGi - "Il cambiamento climatico c'entra di sicuro: ci sono piogge più consistenti, ovvero più acqua in meno tempo. E questo è un elemento importante di cui tener conto. Ma non nascondiamoci:il". Lo ha detto all'AGI il geologo Marioa proposito della frana di. "certo - sottolinea - c'è degrado, ci si preoccupa del profitto, della stagione turistica e non della cura del territorio. Non c'è cura e manutenzione del territorio, e senza èinutile". Per l'esperto, "in passato anche con precedenti governi sono state fatte cose buone, come quelle di recuperare denari come sei o sette miliardi per il dissesto idrogelogico ma poi, tranne che per due opere, i denari non sono stati spesi. ...