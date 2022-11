Selvaggia Lucarelli non andrà a Belve | ' Non voglio farmi intervistare da Francesca Fagnani | ecco perché'

senza peli sulla lingua. La giornalista in un'intervista che ha rilasciato a DavideMaggio.it si è messa a nudo, rilasciando dichiarazioni inedite. Oltre a fornire più dettagli sui ...Non si ferma lo scontro tra Carolyn Smith eche sta accompagnando ormai da qualche ora l'attesa per la puntata di Ballando con le stelle di questa sera. La giornalista non le manda certo a dire e non accetta gli attacchi ...Per lui è stato un momento davvero emozionante che è scoppiato in lacrime proprio durante la diretta a causa di un messaggio da parte del figlio della propria compagna. Le sue sono parole che stringon ...Selvaggia Lucarelli senza peli sulla lingua. La giornalista in un'intervista che ha rilasciato a DavideMaggio.it si è messa a nudo, rilasciando dichiarazioni inedite. Oltre a ...