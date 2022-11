Medium se la prende con la d’Urso e abbandona Pomeriggio 5 in diretta

Leggi su biccy

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo essersi occupata di alcuni casi di cronaca nera, ieri Barbaranella seconda parte di5 ha affrontato il tema dei vip che raccontano di aver avuto contatti con i loro cari defunti. In studio c’era Emanuela Folliero, alla quale laElisa (in collegamento) ha fatto delle rivelazioni particolari: “Tuo papà era magro? Io vedo mentre, cioè, non era obeso, io lo vedo normale. Non so, mi ha dato un flash, o con i capelli bianchi. Oddio ho avuto i brividi mentre mi parli di tuo padre. Lui era una persona che ti ha amato tanto, un carattere un po’ particolare chiuso, non troppo espansivo. Se lui ti protegge? Non è il papà che ti protegge, ma una donna, forse tua nonna? Tu eri molto legata a lei, sì è la nonna. Però c’è anche tuo padre, è un’energia molto forte, ti ha amata moltissimo“. Dopo le parole della ...