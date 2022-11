Inghilterra | Neville su Southgate | “Non capisco perché rinunciare a Foden”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) All’indomani dello scialbo 0-0 contro gli Stati Uniti, proseguono le critiche nei confronti del ct dell’Garth. Questa volta a parlare è l’ex storico capitano del Manchester United Gary, ora affermato commentatore tecnico su Sky Sports Uk: “Ho un enorme rispetto per Gareth. Ha ottenuto molto più di qualsiasi altro allenatore dai tempi di Sir Alf Ramsey, ma non riesco proprio a spiegarmi alcune scelte. Gente comee Alexander Arnold non sono entrati in campo. E mi piacerebbe sapere se nazionali come Spagna, Brasile e Francia rinuncerebbero volentieri a elementi del genere, in special modo se la partita è bloccata e serve un pizzico di creatività. Penso chesappia molto meglio di me che un torneo del genere non offre dei letti ...