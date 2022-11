(Di sabato 26 novembre 2022) Tremendoquesta notte sulla A12 Roma-Civitavecchia, al chilometro 4+800, tra Fregene e, in direzione Roma, intorno all’una. Lo scontro ha visto coinvolti quattro veicoli, un, un, un’e un. Due le vittime accertate a seguito della tragedia. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che ilabbia centrato gli altri mezzi, dando origine al maxiche ha provocato la morte di due persone. Pare che ile ilsi fossero già scontrati: erano quindi fermi al centro della carreggiata e il, arrivando a velocità sostenuta, non è riuscito ad evitarli, prendendo poi anche l’. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i ...

Il Corriere della Città

E' di queste ore la notizia dei notevoli disagi causati da unacquazzone che si è ... I gravi disagi si sono verificati lungo la costa tra Ostia e, dove l'esondazione del fiume ha ...Colombo" di Roma e IIS "Paolo Biffi" di. Il dibattito, che ha visto la partecipazione ...e continuo impegno di sensibilizzazione nel tenere sempre accesi i riflettori su questa... Fiumicino, terribile incidente in autostrada A12: camion travolge camper, auto e furgone, 2 morti Terribile incidente stanotte sull’autostrada. Lo scontro ha visto coinvolti un camion, un camper e una macchina. Il bilancio putroppo è stato di due persone decedute. Alle ore 2 di questa mattina, i V ...Condividi FIUMICINO – Tragedia nella notte sulla A 12 in direzione Roma. Un camion per cause ancora in corso di accertamento ha travolto un’auto e un camper. Immediati i soccorsi sul posto da parte de ...