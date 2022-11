Caltanissetta | un morto e tre feriti per lite in centro storico

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 51 anni, Marcello Tortorici, èall’ospedale Sant’Elia didopo essere stato ferito gravemente alla gola da colpi di arma da taglio nel corso di un litigio scoppiato intorno alle 20,30 in via San Domenico neldel capoluogo, in cui altre 3 persone sono rimaste ferite. All’origine della, secondo ricostruzioni dei presenti, un apprezzamento non gradito espresso nei confronti di una ragazza. Deiuno è stato ricoverato in codice rosso e sarebbe in condizioni critiche mentre un altro è in codice giallo. L'articolo proviene da Italia Sera.

