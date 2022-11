Beach volley | World Tour 2022 Ranghieri Carambula e Lupo Rossi in semifinale a Torquay!

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Doppio exploit azzurro nell’ultimo Challenge della stagione in programma a Torquay in Australia. Per la prima volta neldue coppie italiane raggiungono contemporaneamente ladi un torneo di questo livello: ci sono riuscitiassicurando così alla spedizione italiana almeno un posto sul podio nella peggiore delle ipotesi. Un risultato di grande portata per le due coppie italiane che iniziano da qui il loro percorso di avvicinamento alle qualificazioni per Parigi 2024 e meglio di così non potevano partire.avevano il compito sulla carta più complicato contro i solidi svizzeri Metral/Haussener e sono riusciti ad avere la meglio al tie break dopo aver perso un combattuto primo set ...