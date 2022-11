Violenza sulle donne | la Lega B dice #BASTA!

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tutti insieme per dire “”. LaSerie B, in concomitanza con il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le, si schiera per contrastare quella che rappresenta sempre più un’inaccettabile piaga sociale. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa, laSerie B, in occasione della 14° giornata di campionato, intende sensibilizzare l’opinione pubblica contro un fenomeno sempre più preoccupante. Lo farà attraverso lo strumento cardine del gioco del calcio, il pallone, che abbandonerà il tradizionale colore blu per lasciare spazio al rosso, che caratterizza e rappresenta la lotta contro la. Per dare ancora più forza al messaggio, quest’anno scenderà ...

Così Davide Desario, direttore di Leggo, alla tavola rotonda in Campidoglio sul ruolo dei media nel racconto delladonne.Ovviamente lavoriamo per un'azienda che deve guadagnare, ma il problema delladonne ci colpisce da vicino perché abbiamo molte colleghe donne, fotografe, giornaliste, tipografe, che ...La violenza sulle donne, ieri come oggi, anche in Europa, nasconde il retaggio di una cultura in cui le donne non sono considerate pari agli uomini adulti, né per dignità né per diritti. Ed è proprio ...in tanti - fra cui diverse parlamentari - per dare una testimonianza con la propria presenza alla giornata che dice no alla violenza sulle donne, ai soprusi e alla sottomissione. E poi tanto pubblico ...