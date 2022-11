(Di venerdì 25 novembre 2022) Mosca, 25 nov. (Adnkronos) - "A voi occidentali manca il senso della storia". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il vice presidente dellarussa Pjotr, trisnipote del grande scrittore, vicepresidente dellae sostenitore della linea più dura contro. "Basta guardare ai conflitti dei secoli scorsi tra Russia ed Europa per capire", afferma il leader ultranazionalista. "Nell'Ottocento eravamo a Parigi, nel Novecento a Berlino. Quindi, l'unico punto di mediazione è la nostra bandiera su. Poi vedremo". Quanto alle difficoltà russe sul campo, "questo è un film che si sta facendo l'Occidente - dice- In qualsiasi guerra si verificano periodi di vittorie, momenti di arretramenti e di ridislocazione delle forze prima dell'inverno. La verità è che ...

Molti analisti dall'inizio della guerra in Ucraina hanno affermato una cosa che non contesto perché ... i grandi Gogol, Dostoevskij, Tolstoj, vengono interpretati anche proprio con quella stranezza: ...