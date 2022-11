Traffico Roma del 25-11-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione continua a noi disagio anche in quest’ultima ora sulla A24Teramo dove per un precedente incidente ilha subito ulteriori rallentamenti tra la tangenziale est Settecamini verso la barriera diEst non va meglio in direzione del centro soprattutto tra via Filippo Fiorentini e Portonaccio Attenzione anche sulla tangenziale est Encore terra un tamponamento qui a Largo Settimio Passamonti verso San Giovannie diversi incidenti anche lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare dove non si escludono code e rallentamenti tra via di Boccea e la diramazioneSud circolazione sostenuta e rallentata lungo l’esterna tra l’autostrada-fiumicino e la Tuscolana ci viaggerò allentati su via del ...