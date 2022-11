Traffico Roma del 25-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascoltoin coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Casilina e Tiburtina ripercussioni anche sul tratto Urbano A24 con code tra Viale Togliatti è l’uscita per il raccordo code per un incidente anche sulla Cassia bis tra via del Prato della Corte via della Giustiniana in direzione diilsulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni segnalato anche un incidente all’altezza di via della Moschea ancora un incidente sulla via Ardeatina in colonna ilall’altezza dell’incrocio con via Viggiano nelle due direzionirallentato per lavori su Viale Dei Parioli tra via Gualtiero Castellini e via Antonio Stoppani chiuso fino a esigenze per ...