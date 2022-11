Suligoi Iss | “Aumentano diagnosi Hiv bloccate dalla pandemia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nell’ultimo anno abbiamo visto un nuovo aumento delle nuovedi Hiv. Certamente gli anni del Covid non hanno potuto che bloccare in un certo senso il numero di persone che scoprono di essere sieropositive perché, da una parte forse non si sono esposti a contatti a rischio, ma forse chi si è esposto ha avuto paura di recarsi negli ospedali per fare un test Hiv”. Così Barbara, responsabile del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità, intervenendo ad Arezzo a margine dell’incontro dal titolo “L’emersione del sommerso delle malattie infettive in Italia: modelli organizzativi a confronto”. L’evento, dedicato all’approfondimento di prevenzione, screening e ‘linkage to care’ in virologia, promosso da Gilead Sciences, è stato realizzato nell’ambito del Forum risk management per analizzare lo stato dell’arte dei ...