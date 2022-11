Cronache Cittadine

Il "Life Minnow" ha l'obiettivo di realizzare interventi nelsecondario dell'alto Po per ...dalla sua presentazione iniziale del 22 novembre il progetto vuole instaurare un dialogo tra gli ......A Ceprano è stata presentata la chiusura della gara unica indetta per l'affidamento dei servizi di rimozione dei rifiuti e analisi chimiche di otto ex siti industriali ricadenti neldel ... Sin Bacino del Fiume Sacco. Retuvasa: lo stato dell’arte del cronoprogramma a Novembre 2022 ‘Lullaby’ è un’opera potente e simbolica, che racconta con efficacia straordinaria un pezzo di storia dolorosa della nostra città. L’opera sarà donata al Museo del Novecento ed entrerà a far parte del ...I n questi giorni Arpa Lazio ha pubblicato online “Ambiente Lazio 2021”, il rapporto sui più importanti fattori ambientali regionali, con un focus sul “Comprensorio industriale di Colleferro” per esam ...