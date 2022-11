Senegal | Koulibaly | «Spero di avere tante africane agli ottavi»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le parole didopo la vittoria delsul Qatar, la prima africana al mondiale: «Ora tocca alle altre» Kalidousi rivolge alle altre nazionalia Qatar 2022, dopo la vittoria del, la prima di una squadra africana. Di seguito le sue parole. «Noi siamo campioni d’Africa e tifosi di tutte le nazionali. Abbiamo iniziato a vincere noi, ora tocca alle altre seguirci. Credo che oggi iesi possano essere orgogliosi di noi. Per le nazionali dell’Africa sarà veramente difficile qualificarsi, la selezione è pazzesca.disquadrealla prossima fase perchè a questo livello non sono inferiori a nessuno». L'articolo proviene da ...

: Mendy E., Sabaly,, Jakobs (32's.t: Pape Sarr), Diallo, Gueye, Mendy N. (32's.t: Cissè), Diatta (19's.t: Ciss), Diedhiou (29's.t: Dieng), Sarr (12's.t: NDiaye), Dia. All. Aliou ...Kalidouha parlato dopo- Qatar 3 - 1 . Questo il commento dell'ex difensore del Napoli: 'Noi siamo campioni d'Africa e tifosi di tutte le nazionali africane. Abbiamo iniziato a vincere noi, ...Uno mantiene viva la speranza di qualificazione, l'altro è quasi fuori dai mondiali. Il Senegal sconfigge per 3-1 i padroni di casa del Qatar e riscatta la sconfitta con l'Olanda rimettendo in ...Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, parla dopo il successo del Senegal ai Mondiali per 3-1 contro i padroni di casa del Qatar.