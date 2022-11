TuttoAndroid.net

Nello specifico, il teamdi Mountain View ha spiegato di aver scoperto la vulnerabilità lo scorso luglio e di averla già riportata ad ARM, che produce le GPU della linea Mali. Non è ...Google ha reso note diverse falle di sicurezza per i telefoni dotati di GPU Mali, come quelli con chipset Exynos. Il teamdell'azienda afferma di aver segnalato i problemi ad ARM (che produce le GPU) già in estate. ARM ha risolto i problemi a luglio e agosto. Tuttavia, all'inizio di questa settimana i ... Project Zero: il “Patch Gap” su Android riguarda soprattutto i produttori I ricercatori di sicurezza di Google Project Zero hanno pubblicato un interessante articolo che analizza un aspetto piuttosto cruciale della correzione di vulnerabilità nell'ecosistema Android: l'effe ...Vulnerabilità nei driver kernel per la gestione delle GPU ARM Mali: Google Project Zero mette in guardia gli utenti possessori di dispositivi Android vecchi.