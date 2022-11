Inter | tre alternative ad Alcaraz dal Salisburgo

TUTTO mercato WEB

... piacevole, così come invece accaduto negli ultimi anni con il tecnico ex. Anni fa, nelle ... siate audaci! Credete in voi stessi, scommettete su di voi, non solo scegliendo le 'solite'/...... dieci giorni dopo le dimissioni dal Gemelli egiorni prima dell'inizio del processo, di ... "Nell'ufficio coordinavo come primuspares. Non avevo nessun potere decisionale, la mia firma non la ... Inter, tre centrocampisti del Salisburgo nel mirino: monitorati Seiwald, Kjaergaard e Sucic Notizia di oggi data da Tuttosport è l'idea da parte dell'Inter di prendere in considerazione per la prossima stagione il difensore classe '92 del Torino, Levy Koffi Djidji.Alfred Duncan, grazie alle sue prestazioni e soprattutto al suo gol contro la Juventus nell'ultima partita dell'anno scorso, è stato uno dei protagonisti della Fiorentina di ...