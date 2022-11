Infortunio Lucas Hernandez | operato il difensore | gli aggiornamenti

(Di venerdì 25 novembre 2022)ilfrancese dopo l’rimediato al crociato: ecco come sta Il Bayern Monaco, sui propri canali ufficiali, ha fornito un aggiornamento sudopo l’operazione al crociato. IL COMUNICATO –Hernández è statocon successo dal Prof. Christian Fink a Innsbruck giovedì sera dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Ildell’FC Bayern inizierà la sua riabilitazione a Monaco nei prossimi giorni. Ha subito l’nell’apertura della Coppa del Mondo della nazionale francese contro l’Australia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

