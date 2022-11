Harry e Meghan Markle si separano | lui aspetterebbe un figlio da un’altra

(Di venerdì 25 novembre 2022)si. Non si placano le voci di crisi sulla coppia e ora spunta l’amante del Principe, forse già incinta, a far precipitare la situazione, al punto che la Duchessa sarebbe pronta a lasciare la villa di Montecito, ma non senza rinunciare ai suoi figli, Archie e Lilibet.e la presunta amante Dunque, dopo la presunta liaison trae il bodyguard, scoperta perché la Duchessa si era dimenticata di andare a prendere a scuola il primogenito, mandando su tutte le furieche avrebbe fatto una scenata apocalittica tra le mura domestiche. Ma stando alle nuove indiscrezioni emerse,non è poi così innocente. Infatti, pare che anche lui abbia una relazione extra coniugale, anche piuttosto ...

Carlo proverebbe un forte senso di 'tradimento' nei confronti die per tutto ciò che è successo negli ultimi 3 anni. 'Carlo ha sempre provato momenti di abbandono e penso che lo senta ...Burrasca in casa dei duchi del Sussex. 'Si parla di divorzio', scrivono le testate di gossip. E Buckingham Palace è pronta per la ...Dei testimoni avrebbero scattato delle foto della lite tra i due dopo la scoperta del tradimento da parte del principe ...