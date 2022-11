Gf Vip 7 | scenata di gelosia di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria a causa di Micol Incorvaia | “Solo tu ti potevi fidanzare con lei!”

ilsipontino.net

Ma queste dichiarazioni, forse male interpretate, non hanno fatto altro che alimentare voci maligne di una presunta crisi nera tra i Bennifer , con tanto didi gelosia di Affleck e di liti ......influencer si sfoga con una compagna di gioco Antonino Spinalbese un concorrente del GF7 ha ... La showgirl venezuelana fa unadi gelosia: 'Questa cosa mi dà più fastidio di tutto' Oriana ... “Vai a farle a lei queste cose”. GF Vip 7, tensione alle stelle nella casa: che scenata! Serata karaoke ieri sera al Grande Fratello VIP 7. Ma anche serata di gelosia per Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato da una esibizione. Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno dovuto cantare in ...Il primo incontro non è stato dei migliori ed essendo tutto iniziato col piede sbagliato, il loro rapporto è tutto fuorché a un passo dal sanarsi. Sono sul piede di guerra, non lo hanno detto ma in pi ...