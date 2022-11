“Fatto fuori il conduttore” Rai | programma verso l’addio | perché si parla di chiusura

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Marco Damilano è l’ex direttore del settimanale L’Espresso chiamato in Rai per condurre una striscia quotidiana di approfondimento: ilsi intitola Il Cavallo e la Torre. Una decisione che già al momento in cui è stata annunciata non ha trovato il parere favorevole soprattutto quello dei giornalisti di del telegiornale di Rai2 che criticavano sia la scelta dell’azienda di affidare all’ex direttore de L’Espresso la striscia in questione, a fronte dei circa 2000 giornalisti interni al Servizio Pubblico, ma soprattutto per la coincidenza temporale della Striscia con il Tg2 che inizia, come noto, alle 20,34 circa. “Mentre si chiedono sacrifici alle redazioni, si tagliano edizioni (come recentemente accaduto da ultimo alla Tgr), si limitano o peggio si impediscono gli interventi o le collaborazioni dei giornalisti Rai all’esterno dell’azienda, non si investe in ...