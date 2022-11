Dossena | “Napoli | contro l’Inter sarà importante non perdere per consolidarsi' '

(Di venerdì 25 novembre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, intervenuto Andrea, ex calciatore del, allenatore del Renate, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non sapremo se ilriuscirà a tenere lo stesso ritmo per tutta la stagione, lo vedremo man mano, ma che ilsi una certezza è un dato di fatto. -afferma- I punti di vantaggio sulle avversarie rappresentano il valore della squadra e alla ripresa sono sicuro che rivedremo la solita macchina da gol, una squadra che vorrà imporre il proprio gioco in ogni campo. Io ho giocato nelquasi 10 anni fa e il calcio è cambiato in 10 anni. -prosegue- Ma, la voglia, l’agonismo e l’entusiasmo della città non sono cambiate. Quello era il momento della rinascita, ...

A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea, ex calciatore del, allenatore del ...Beppe, ex campione del mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal , programma in onda su Kiss Kiss toccando diversi argomenti, In primo luogo ilsul ...Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Non sapremo se il ...A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, allenatore del Renate “Non sapremo se il Napoli riuscirà a tenere lo stesso ritmo ...