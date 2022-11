De Bruyne | “Lukaku un fratello | ma scelgo Haaland | è speciale”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Kevin Deha risposto ad una domanda abbastanza scomoda dal ritiro del Belgio in Qatar. Al fantasista del Manchester City è stata chiesta una preferenza tra Erlinge Romelu, suoi compagni rispettivamente in club e Nazionale. Questa la sua risposta: “Non è molto carino farmi questa domanda (sorride, ndr), maperché ha un qualcosa di. Voglio molto bene a Rom, è il mio fratellino. Ma Erling è un giocatoree ce l’ha dimostrato sin qui nel Manchester City. Rom ha segnato 300-400 gol,può arrivare ad 800-900-1000 reti. Le sue caratteristiche e le sue abilità realizzative sono esagerate. Detto ciò, sono orgoglioso di poter giocare con entrambi”. SportFace.

Tuttosport

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie De: 'Con lui abbiamo più opzioni' Anche Kevin Desi è espresso sul possibile ritorno die delle sue conseguenze ...EPA/Noushad Thekkayil Mondiali Qatar 2022: deludono il Belgio e De. Il Belgio vince ma fatica tantissimo. In attesa del ritorno di, i Diavoli Rossi si godono la risicata vittoria ... De Bruyne: "Lukaku ci darà una spinta, i difensori hanno paura di lui" Il centrocampista belga ha parlato in conferenza stampa dei due attaccanti, uno compagno in Nazionale, l'altro al Manchester City ...Notizie positive nel ritiro del Belgio: l'attaccante dell'Inter si è allenato di nuovo in gruppo con i compagni. Salgono le possibilità di vederlo in campo, seppur non titolare, nel match contro il Ma ...