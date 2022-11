«Confessione Reporter» | il primo appuntamento sabato 26 novembre

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) su Retequattro. Conduce la giornalista Stella Pende26, in seconda serata, su Retequattro, tornano le inchieste di «»: ildel programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani, s’intitola La voce dei russi. La storica inviata Mediaset si chiede che cosa pensino davvero i russi, della guerra in Ucraina. Per rispondere alla domanda, «» ha raccolto le voci straziate di madri e fidanzate che hanno perso i propri cari in battaglia e gli elogi patriottici di chi invece crede in Putin e nelle sue scelte. Un quadro da cui emerge un popolo diviso, dove gli intellettuali non approvano la guerra e il cittadino comune spesso tifa per l’operazione speciale. Leggi anche: “VERISSIMO”: ...