Chi sta vincendo la gara del price cap Scrive Bessi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le agenzie di stampa battono la notizia del giorno: accordo tra i Paesi Ue su meccanismi di solidarietà e piattaforma per acquisti comuni di gas. Disaccordo sul valore delcap per il gas, che sarà discusso nuovamente al Consiglio energia di metà dicembre. Intanto è un passo avanti, anche se ci sono delusi, perché su come affrontare la crisi energetica – e i costi per la società – gli stati membri parevano avessero scelto di competere in una versione aggiornata e corretta di “Giochi senza frontiere”, dove ognuno al proprio turno giocava il jolly sperando di fare più punti degli altri. Il jolly italiano è stato proprio ilcap, che ha avuto in Mario Draghi il primo e più convinto suggeritore: il nostro Paese si era messo a capo del “gruppocap”, sperando di forzare l’Ue ad adottarlo, fino alla sua ultima definizione di ...