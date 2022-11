Brutto infortunio in Olanda-Ecuador | costretto ad uscire in barella!

(Di venerdì 25 novembre 2022) Uno dei protagonisti assoluti di questo Mondiale è senza dubbio Valencia, l’attaccante dell’. Al momento il classe 1989 è il capocannoniere del torneo con 3 reti all’attivo (segnate contro Qatar ed). Proprio nel corso del match contro la formazione orange, il centravanti è statoa chiedere il cambio abbandonando il campo in barella. Una brutta notizia per il tecnico della formazione sudamericana, che nella prossima sfida contro il Senegal si giocherà uno storico accesso agli ottavi di finale. Enner Valencia Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni sulle condizioni Enner Valencia, il bomber della rassegna iridata che sta andando in scena in Qatar.

