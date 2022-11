Bimbo di 5 anni morso e trascinato in piscina da un pitone | il papà e il nonno gli salvano la vita

Cos'è accaduto davvero Pitbull lapidato e poi bruciato: aveva sbranato vivo un bambino di 8Cane abbandonato da ore in auto, arrivano i soccorsi e scoprono la commovente verità La vicenda In un ...I due sono infine riusciti a separare il serpente dalche è stato portato in ospedale per ... Come racconta la madre Tesse su Facebook, suo figlio Beau e il fratellino di trestavano giocando ...Tragedia sscampata a Byron Bay in Australia, dove un bambino di cinque anni stava giocando a bordo piscina, quando un pitone l'ha morso e trascinato in acqua. L'intervento repentino ...Il pericoloso ritrovamento al cimitero di Levizzano, frazione del territorio comunale di Baiso, in provincia di Reggio Emilia, dove dovuti accorrere ...