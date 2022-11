Ballando con le Stelle | Enrico Montesano torna in gara? Cosa è successo tra Milly Carlucci e la Rai

(Di venerdì 25 novembre 2022)con levedrà un cambiamento di programmazione questa settimana, a causa dello svolgimento dei mondiali in Quatar. Il programma non andrà in onda sabato, infatti, ma venerdì, iniziando però alle ore 22.05.avrebbe rivoluto a “con le” la partecipazione di, ma dalla Rai sarebbe arrivato un secco e categorico “no”. Come scritto da Giuseppe Candela per Dagospia, questa idea sarebbe stata “stoppata sul nascere dai vertici Rai” per le note polemiche politiche nata dalla famosa maglietta della X MAS. La conduttrice nella puntata di venerdì 2 dicembre, destinata al ripescaggio dei concorrenti, avrebbe proposto di poter inserire l’attore romano, ma l’idea non è piaciuta ai dirigenti della rete di ...

Selvaggia Lucarelli si svela in una nuova intervista per Davide Maggio, parlando non solo dile Stelle ma anche di Chiara Ferragni . Innanzitutto, la giornalista parla di questo 2022, un anno per lei difficile. Qualche giorno fa, la Lucarelli ha dovuto dire addio alla sua mamma ...Samuel Peron ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo per parlare della sua nuova vita da papà, ma anche della sua esperienza ale stelle al fianco della popolare cantante. E proprio a tal proposito non ha fatto mistero di aver capito fin da subito che gestire quest'ultima non sarebbe stata certo una cosa semplice:...In occasione del compleanno del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha deciso di fargli una sorpresa speciale.Paola Barale: “Tornerei in tv, ma se non segui il gregge è difficile” Paola Barale in una lunga intervista ha raccontato come partecipare a Ballando con le stelle sia… Leggi ...