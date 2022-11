Algeria | 49 persone condannate a morte

Agenzia Nova

... un altro barcone con 500soccorso dalla Guardia costiera italiana. Sei morti sulla rotta tra l'e la Sardegna Mille sbarchi al giorno ma le Ong sono ferme. Governo senza un piano ...NACERA BENALI: per anni costretta alla fuga e a stare lontana dall'perché giornalista ... per l'impegno di garante a difesa dei diritti dei detenuti, degli immigrati e delleprivate ... Algeria: 48 condanne a morte per il linciaggio di un giovane scambiato per piromane Si tratta di uno dei più grandi processi nella storia del Paese: un uomo è stato ingiustamente linciato nell'agosto del 2021, perché scambiato per piromane ...Un tribunale algerino ha condannato a morte 49 persone per un linciaggio di un uomo ingiustamente accusato di incendio doloso avvenuto nel 2021 nella regione della Cabilia. (ANSA) ...