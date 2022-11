Venezia | marea a 134 cm in mare | in città 64 cm

Ha raggiunto 134 centimetri alle ore 9:00 il picco diregistrato all'esterno della Laguna di, bloccato anche oggi dal Mose. In città si è raggiunto un massimo di 64 centimetri, misurati alla Punta della salute. Le dighe mobili sono state ...... il picco dellaa 135 centimetri Incidente all'incrocio, in sella allo scooter si scontra contro un camion Prodotti Dop e Igp, crescita record in FriuliGiulia Condividi l'articolo“Siamo davanti alla migliore risposta al partito dei No. No Tav, No Mose, No Ponte sullo Stretto. Anche oggi, barriere in funzione e nonostante un picco di acqua alta di 145 centimetri, la tecnologia ...Ha raggiunto 134 centimetri alle ore 9:00 il picco di marea registrato all'esterno della Laguna di Venezia, bloccato anche oggi dal Mose. In città si è raggiunto un massimo di 64 centimetri, misurati ...