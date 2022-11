Sostegno di tipo partecipativo | il Gal avvia il processo di elaborazione dal basso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPiedimonte Matese (Ce) – Parte domani, venerdì 25, il ciclo di incontri con sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di categoria, primo confronto con consiglieri e soci del Gruppo di Azione Locale. Ascolto delle esigenze del territorio, confronto con gli attori istituzionali, analisi dei punti di forza e di debolezza, individuazione delle linee di sviluppo e rilancio dell’area interna del Matese, del Monte Maggiore e del Monte Santa Croce: sono queste le linee d’azione lungo le quali si muoverà, nelle prossime settimane il Gal Alto Casertano per costruire insieme e dalla nuova strategia di sviluppo locale. Unasecondo il criterio del “bottom up”, come avvenuto con successo anche in passato, per coinvolgere e rendere partecipe il territorio nelle nuove sfide dell’innovazione e ...