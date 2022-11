Scontri tra tifosi allo stadio | revocati quattro obblighi di dimora

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato l’obbligo diinflitto adell’Ercolanese (difesi dall’avvocato Emilio Coppola) accusati di rissa, danneggiamento, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di Sant’Antonio Abate–Ercolanese (Coppa Italia dilettanti) disputata il 14 settembre scorso nellocomunale Varone di Sant’Antonio Abate. L’annullamento dell’ordinanza è stato disposto per dubbi sorti nell’individuazione dei soggetti coinvolti negli. Per i tafferugli, particolarmente violenti, che si verificarono dentro e fuori la struttura sportiva, i carabinieri notificarono complessivamente 13diemessi dal Tribunale di Torre ...

Si chiude la prima giornata della fase a gironi con le sfide dei gruppi G e H. La Svizzera ha superato il Camerun, pareggioUruguay e Corea del Sud.tifosi argentini e ......ma anche le frizioni e gliche da anni caratterizzavano il suo rapporto con Fiume. Sicari è stato sottoposto alla stub, ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che a sparare sia stato lui.l'..."Armi in Ucraina Manterremo la posizione chiara che abbiamo avuto in questi mesi": le parole dei deputati dem dopo l'Assemblea ...Il motivo è legato soprattutto ai suoi importanti impegni cinematografici: The Salt of the Earth è infatti impegnato per le riprese di The Iron Claw, un film biografico riguardante la famiglia Von ...