Qatar 2022 | Bukari segna ed esulta come CR7 | il portoghese si infuria

(Di giovedì 24 novembre 2022) Doha, 24 nov. - (Adnkronos) - Giorno di gloria per Cristiano Ronaldo che con il golto su rigore contro il Ghana ha infranto l'ennesimo record, diventando l'unico calciatore della storia ad averto in cinque Mondiali diversi. Non sono però mancati i momenti di tensione nella partita vinta 3-2 sul Ghana soprattutto quandohato il secondo gol ghanesendo proprioil: a quel punto CR7, che era stato da poco sostituito, ha letteralmente perso le staffe in panchina mandando a quel paese l'avversario. Le immagini della sua arrabbiatura hanno subito fatto il giro dei social. Arrabbiatura trasformata poco dopo in sorrisi quando l'arbitro ha fischiato la fine decretando la prima vittoria in questa Coppa del Mondo per i lusitani.

