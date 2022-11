Michelle Hunziker e l’albero di Natale distrutto | «Mi avete sbrandellato tutto» Chi sono i colpevoli?

Stile e Trend Fanpage

LA SOFFERENZA - E ricorda: 'Lì ho percepito per la prima volta il mio malessere, il fatto di essere dove non volevo, ero tutto quello che non volevo rappresentare, e questo mi ha ferito tanto, mi sono ...Gerry Scotti in vacanza a Formentera con Gabriella IL RACCONTO SOCIAL Mara Venier a New York, guarda le foto BRINDISI DAVANTI AI FLASHe Tomaso Trussardi, guarda le foto della cena ... Il Natale a casa di Michelle Hunziker: l'albero con maxi palle e luci dorate window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2edf70f7-ae76-1817-71ef-506828442e ...Ma vuoi vedere che non è finita, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi Se ne parla da tempo, le voci si rincorrono, ma ora arrivano anche delle conferme... fotografiche. I due… Leggi ...