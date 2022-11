Kissinger e la situazione attuale fra lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la crisi ucraina

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Recentementeha pubblicato alcune riflessioni sull’andamento della politica mondiale degli ultimi decenni, con riferimenti al ritorno delle contrapposizioni del secolo breve riportate alla luce dagli sviluppi di armamenti nuovi e strategici di scenario mediate dall’intelligenza. Ma non solo,si è pure riferito allaine agli equilibri fra Washington, Mosca e Pechino. Affermache la comunicazione istantanea e la rivoluzione tecnologica si sono combinate per dare nuovo significato e urgenza a due questioni cruciali che i leader devono affrontare: 1) cosa è indispensabile per la sicurezza nazionale? 2) E cosa è necessario per una pacifica convivenza internazionale? Sebbene sia esistita una pletora di imperi, le aspirazioni ...