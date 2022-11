Iannone | “Favorevole al maxi recupero | ma tutto ciò va ben codificato' '

(Di giovedì 24 novembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Antonio, ex arbitro. Queste le sue dichiarazioni: “? Sono, maciò va ben. Così come è oggi, da quanto visto nel campionato di Serie A e nelle competizioni europee, si prevedeva unquantificato su sostituzioni e interventi dei sanitari. -affermaciò nei Mondiali è stato modificato implementando e dando la possibilità agli arbitri di recuperare anche fasi di gioco come i gol. Io sono per la spettacolarità e per un calcio sempre più giocato, maquesto andrebbe armonizzato. Come idea la approvo, ma dovrebbe essere migliorata l’esecuzione. Io farei capire qual è la ...

AreaNapoli.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio, ex arbitroNapoli Calcio - A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio, ex arbitro "Maxi recupero Sono, ma tutto ciò va ben codificato. Così come è oggi, da quanto visto nel campionato di Serie A e nelle competizioni europee, si prevedeva un recupero ... Il Maxi-recupero in serie A Iannone: 'Favorevole, ma fatemi dire una cosa' Nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, in onda su Radio CRC, l'ex arbitro Antonio Iannone è intervenuto in merito ai "maxi recuperi", tema oggetto di polemiche negli ultimi giorni.A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro: “Maxi recupero Sono favorevole, ma tutto ciò va ben codificato. Così come è oggi, da quanto ...