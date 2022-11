Femminicidio | Cucchi Ve-Si | ' non si può abbassare la guardia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Nel nostro Paese le donne continuano a morire per il semplice fatto di essere donne. Alleanza Verdi e Sinistra vota convintamente a favore dell'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale che indaghi questo fenomeno". Lo ha detto in aula la senatrice Ilaria, dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Non si puòla, perché il contrasto alla violenza contro le donne deve essere una priorità assoluta e perché il Parlamento deve farsi promotore del necessario rinnovamento normativo che consenta il superamento del sistema culturale patriarcale che è alla base delle diseguaglianze, della attuale costante prevaricazione sul genere femminile e quindi, della violenza stessa. Dobbiamo lavorare insieme affinché la sicurezza delle donne diventi una priorità dello Stato", ha spiegato. "Ci sono ...