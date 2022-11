(Di giovedì 24 novembre 2022) Avere ancora fame. Fernandoè pronto per una nuova sfida: dopo il sodalizio con Alpine in F1, l’iberico si vestirà dal 2023 di verde, indossando la tenuta dell’Aston. La scuderia britannica, gestita da Lawrence Stroll, passa da un campione del mondo all’altro: il tedesco Sebastian Vettel lascia il Circus e il mondo delle corse e cede il proprio sedile a Nando. Vedremo se questa scelta premierà il due volte iridato che in passato, in fatto di scelte, non è stato così fortunato se si vanno a valutare i suoi risultati. Vero è che il team ha grandi disponibilità economiche e potrebbe anche essere autore di un progetto interessante.ci crede, al pari del suo manager storico,. Intervistato da DAZN Spagna, l’imprenditore italiano ha espresso una sua opinione sul ...

OA Sport

... Daniela Santanché , ministro del Turismo, ha ceduto il 22,05% intestato alla Immobiliare Dani srl del Twiga di Forte dei Marmi , il club turistico esclusivo dei vip creato da, metà ...Tra i personaggi più amati del comico genovese ci sono senza dubbio quelle di Silvio Berlusconi, Vincenzo De Luca, Luca Zaia, Vittorio Feltri,o Red Ronnie. New entry dell'edizione ... F1, Flavio Briatore: "Alonso è un rottweiler, farà molto bene all'Aston Martin" «Ho venduto le mie quote del Twiga. A chi Questo non vi riguarda, l’ho fatto». Svelato il mistero creato ieri mattina in un'intervista: ...Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid-19: per questo motivo la puntata di Fratello di Crozza in programma su Nove il 25 novembre non andrà in onda.