Calcio | il Portogallo di Cristiano Ronaldo non stecca all’esordio e batte il Ghana 3-2 ai Mondiali 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo un primo tempo soporifero,regalano un match ricco di emozioni allo Stadium 974 di Doha nel secondo incontro odierno valido per il gruppo H aidiin Qatar.(a segno per la quinta edizione consecutiva della rassegna iridata) e compagni alla fine hanno avuto la meglio per 3-2, portandosi al comando del raggruppamento davanti a Uruguay e Corea del Sud. I lusitani fanno la partita sin da subito dominando il possesso palla ed impedendo agli avversari di ripartire in contropiede grazie ad un pressing offensivo. Al 10?spreca un’occasione clamorosa, controllando male il pallone e facendosi anticipare dal portiere Ati-Zigi. La retroguardia africana comunque è ben ...

... l'arbitro non ha dubbi e assegna ildi rigore. CR7 si presenta sul dischetto e non fallisce per la rete dell'1 - 0 ! La gioia dell'1 - 0 per ilnon dura neanche 10 minuti perché il ...Chi ha il coraggio di esultare alla Ronaldo in faccia proprio a Cristiano Ronaldo Bukari del Ghana. L'attaccante ha firmato di testa la rete del 3 - 2 che ha accorciato le distanze con ile poi ha festeggiato esultando con il "Siuu" tipico di CR7, seduto in panchina. Il portoghese ha visto tutto e ha reagito con un gesto di stizza, chissà se per il gol subito o per l'...CR7 diventa il primo giocatore ad andare a segno in cinque edizioni dei Mondiali. Per gli africani a segno Ayew e Bukari ...Il Portogallo vince sudando contro il Ghana dopo un primo tempo noiosissimo e una ripresa che ha portato il risultato sul 3-2 finale.