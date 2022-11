Sfreccia con un bolide | i carabinieri fermano 25enne e gli scoprono la droga nelle mutande

PerugiaToday

Leggi anche > Sequestra una ragazzina a scuola, la stordiscealcol e droga e la violenta per ore: l'orrore nel barese La scoperta Il giovane, a bordo del bolide , ha subito assunto un ...... di chi ha timore di essere investito da gente chein monopattino senza rispetto del ... Per esempio, racconta del suo incontroGino Paoli e di come le avessero detto che l'interprete del ... Sfreccia con l'auto per le strade di Cascia, multato dai Carabinieri Sfreccia a 200 km/h sulla 131 Dcn: patente ritirata a un 51enne dopo l'intervento della Polizia Stradale. Numerose le sanzioni.C'è chi macina chilometri, spesso a piedi, o chi sfreccia in motorino, perché ormai la vita lavorativa e anche quella sociale richiedono di spostarsi in ambienti aperti ...