Sci alpino | cancellata la seconda prova cronometrata di Lake Louise

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Gli organizzatori hanno deciso di cancellare ladella discesa libera maschile di. La ‘FIS’ ha preso il provvedimento di annullare l’impegno odierno al fine di risparmiare un po’ le gambe degli atleti che venerdì effettueranno la prima gara dell’anno, una sfida che precederà due supergiganti (sabato e domenica). Dominik Paris, determinato a ben figurare sulla Men’s Olympic Downhill, ha riportato ai microfoni della ‘FISI’: “Io cerco di andare veloce, poi vedremo cosa accadrà. Non ho perso il sogno di vincere la Coppa di discesa, io ci credo”. L’altoatesino ha continuato dicendo: “Per per vincere bisogna essere costanti nei risultati per tutta la stagione e non è semplice vista anche la concorrenza sempre più agguerrita degli avversari. Abbiamo fatto un buon training ...