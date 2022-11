(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Sulle cryptovalute è necessario non penalizzare il settore e attirare investimenti in Italia. La legge di bilancio è l'occasione per istituire degli accenni regolatori, ma sicuramente...

Tiscali Notizie

... ma sicuramente proporremo delle misure alle istituzioni competenti", lo ha detto Maurizio,... Nelle prossime settimane presenteremo le nostre proposte di emendamento allaper generare ...La2023 vale 35 miliardi di euro. Approvata dal Consiglio dei Ministri, è ora attesa in ... Guerino Testa , Segretario Commissione Finanze Camera (FdI), Maurizio, Presidente ... Manovra, Bernardo: proporremo emendamenti per il Fintech Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' attiva un'interlocuzione "con azienda e socio privato. Operativi anche con Dri d'Italia per il preridotto". Lo avrebbe detto Bernardo Mattarella, ceo di Invitalia, al vertice con i ministri Adolfo ...